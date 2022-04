DZIAŁANIA WARSZAWSKIEJ "DROGÓWKI" - DAJ SZANSĘ INNYM Data publikacji 27.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów podległych KSP rozpoczynają działania pn. „DAJ SZANSĘ INNYM”. Ich cel, to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego – od najmłodszych przedszkolaków, po doświadczonych życiowo seniorów.

Policjanci warszawskiej „drogówki”, przy współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Uwielinach oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Służb Ratowniczych nagrali profilaktyczny spot uświadamiający społeczeństwu, że nie w każdej sytuacji trzeba wybierać numer alarmowy 112 i wzywać pomoc. Taka wiedza może skutkować skróconym czasem oczekiwania na pomoc tam, gdzie ktoś rzeczywiście jej potrzebuje. Służby ratownicze niestety często przyjeżdżają do miejsc, gdzie nie jest to konieczne …

Wzywanie służb ratowniczych w nieuzasadnionych przypadkach może spowodować „zablokowanie” załogi, która właśnie w tym momencie mogłaby być w zupełnie innym miejscu – tam, gdzie realnie ktoś potrzebuje pomocy. Dajmy szansę innym otrzymać tę pomoc!

Działania „DAJ SZANSĘ INNYM” mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Świadomy kierowca, w przypadku zdarzenia drogowego, gdy nie ma osób zabitych ani rannych, zwłaszcza, gdy sytuacja jest bezsprzeczna – nie wezwie załogi policji. Nie ma takiego obowiązku i może zakończyć sprawę z udziałem drugiego uczestnika, spisując oświadczenie z kolizji. W tym samym czasie policjanci mogą realizować bieżące zadania, np. badać trzeźwość kierowców, co skutkuje zmniejszoną liczbą nietrzeźwych kierujących poruszających się po drogach lub mogą mierzyć prędkości pojazdów, co zmniejsza liczbę kierujących jadących „zbyt szybko”. W wielu miejscach będzie to miało realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze, gdzie swoją obecnością policjanci mogliby częściej oddziaływać prewencyjnie na uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w ramach prowadzonych działań, dzięki współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego pozyskali breloki – zawieszki, na których widnieje numer alarmowy „112” oraz hasło „DAJ SZANSĘ INNYM”. Będą one rozdawane w ramach kampanii – mają przypominać o zasadności wzywania służb ratunkowych.

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZADZWONISZ POD NUMER ALARMOWY 112

"DAJ SZANSĘ INNYM"