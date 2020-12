„odBLASKi NA MASKI”

Każdego dnia policjanci z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji odwiedzają dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie działania garnizonu stołecznego. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Funkcjonariusze dbają o to, aby uczestnicy ruchu drogowego, pomimo zaistniałej sytuacji, nadal czuli się bezpiecznie. Mundurowi zapraszają również do współpracy placówki oświatowe chętne do zorganizowania spotkań on-line.